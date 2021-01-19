Пауло Дибала пропустит матч за Суперкубок Италии

Туринский «Ювентус» опубликовал заявку команды на матч за Суперкубок Италии с «Наполи». В список, состоящий из 21 футболиста, не попал аргентинский нападающий Пауло Дибала.



Заявка «Ювентуса»: Щенсны, Пинсольо, Буффон, Кьеллини, Данило, Бонуччи, ди Пардо, Драгушин, Фработта, Артур, Рэмси, Маккенни, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Фаджоли, Кулушевски, Раноккья, Роналду, Мората.

Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Наполи» состоится завтра, 20 января, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Начало встречи — в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистенты арбитра — Даниэле Биндони и Стефано Дель Джоване. Резервный рефери — Маурицио Мариани.