Миятович: «Реал» хорошо играет и без Азара, он не должен быть в стартовом составе
Бывший игрок мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мнением об игре нападающего команды Эдена Азара. Миятович заявил, что главному тренеру «Зенита» стоит пересмотреть отношение к футболисту.
«Азар не должен быть в стартовом составе. Но всё решает и видит его на тренировках лишь Зинедин Зидан. «Реал» хорошо играет и без Азара. И это вызывает беспокойство», — цитирует Миятовича Goal со ссылкой на El Larguero.
Азар перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего в 5 матчах испанской Примеры и забил 1 гол. На его счету 1 мяч в 3 матчах на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Азар рассказал, что хотел бы перенять у Месси, Роналду и Зидана
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