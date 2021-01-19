В Англии разгорается скандал из-за выбора цвета форм на матч «Ливерпуль» — «МЮ»

В воскресенье, 17 января, состоялся матч 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (0:0).
По сообщениям ESPN, во время центрального матча 19-го тура АПЛ-2020/2021 большое число людей с дальтонизмом пожаловались, что не могли отличить игроков мерсисайдцев от футболистов «МЮ». Напомним, игроки «Ливерпуля» играли в домашней форме красного цвета, а манкунианцы вышли на поле в темно-зеленом гостевом комплекте.
«Подобное происходит постоянно. Недавно был матч «Саутгемптон» – «Шеффилд Юнайтед», теперь «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». В воскресенье мы получили наибольшее количество жалоб на проблему с цветом формы за всё время существования нашей организации.
Нам поступили сотни жалоб, мы потратили всё утро на их обработку. Это действительно распространенная проблема, большая проблема. От дальтонизма в среднем страдает 1 человек из 12», – цитирует ESPN генерального директора компании Color Blind Awareness Кэтрин Олбани-Уорд.
Фотографии можно увидеть на странице «МЮ» в "Твиттере".
Организация Color Blind Awareness занимается просвещением общества о проблемах дальтонизма.
Дальтонизм — наследственная, реже — приобретённая, особенность зрения человека, выражающаяся в сниженной способности или полной неспособности видеть или различать все или некоторые цвета.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
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