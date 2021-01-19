Лоренцо Инсинье: «Наполи» должен играть с «Ювентусом» без страха и робости

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от матча Суперкубка Италии с «Ювентусом».
«Больше мечтаю о победе, чем о своём 100-м голе. Вот что действительно важно. Полгода назад мы обыграли „Ювентус“ в Кубке Италии, но это совсем другой матч. Мы будем бороться на равных. „Ювентус“ — отличная команда, и мы будем противостоять им с уверенностью в своих силах. Мы должны играть без страха и робости», — приводит слова Инсинье Football Italia.
Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Наполи» состоится завтра, 20 января, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Начало — в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистенты арбитра — Даниэле Биндони и Стефано Дель Джоване. Резервный рефери — Маурицио Мариани.
- 19 января 2021
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