Пулишич: в каком-то смысле мне нравится карантин. Не очень люблю внимание

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич рассказал о сложностях, связанных с пандемией коронавируса, а также о своих комплексах.
«Всеобщий карантин весной 2020 года был непростым временем. Очень давно не видел семью. Вообще никуда не выхожу, кроме как на тренировки и матчи. На данный момент это действительно всё, ради чего я готов выйти на улицу.
Коронавирус, очевидно, изменил многое. Не так приятно играть без болельщиков на стадионах. Но в каком-то смысле мне это нравится, потому что я не очень люблю внимание. И это не изменилось со временем, когда я, вероятно, стал достаточно известным футболистом.
Я всегда был очень низеньким и тощим. Когда рос, наблюдал за „Барселоной“, которая была тогда практически непобедимой. У них было не так уж много крупных игроков. И тогда я подумал: „Ух ты, чтобы играть в футбол, не обязательно быть большим, не обязательно иметь определенный тип телосложения“, — цитирует Пулишича официальный сайт американского подразделения журнала GQ.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кристиан Пулишич в 11 матчах забил один мяч. На его счету три матча и один гол на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
- 19 января 2021
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