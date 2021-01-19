Борис Ротенберг перенёс операцию в Барселоне
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в одной из клиник Барселоны перенёс операцию по удалению фиксирующей пластины, сообщает пресс-служба клуба.
В ближайшее время футболист вернётся в расположение московской команды и продолжит восстановление.
Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».
Ротенберг в последний раз выходил на поле 5 декабря 2018 года в четвертьфинальном матче Кубка России с «Рубином». В той встрече Борис получил травму крестообразных связок колена и впоследствии был прооперирован.
Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. За три сезона дважды выиграл Кубок России (сезон-2016/2017, 2018/2019), стал чемпионом страны (сезон-2017/2018) и обладателем национального Суперкубка (2019).
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
21:58
-
21:43
-
21:32
-
21:26
-
21:25
-
21:20
-
21:05
-
20:57
-
20:51
-
20:44
-
20:38
-
20:32
-
20:30
-
20:15
-
20:10
-
20:10
-
20:03
-
20:03
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:27
-
19:05
-
19:05
-
18:56
-
18:51
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:21
-
18:15
-
18:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам