Борис Ротенберг перенёс операцию в Барселоне

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в одной из клиник Барселоны перенёс операцию по удалению фиксирующей пластины, сообщает пресс-служба клуба.



В ближайшее время футболист вернётся в расположение московской команды и продолжит восстановление.

Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».



Ротенберг в последний раз выходил на поле 5 декабря 2018 года в четвертьфинальном матче Кубка России с «Рубином». В той встрече Борис получил травму крестообразных связок колена и впоследствии был прооперирован.



Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. За три сезона дважды выиграл Кубок России (сезон-2016/2017, 2018/2019), стал чемпионом страны (сезон-2017/2018) и обладателем национального Суперкубка (2019).