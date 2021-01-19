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Борис Ротенберг перенёс операцию в Барселоне

Борис Ротенберг перенёс операцию в Барселоне
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в одной из клиник Барселоны перенёс операцию по удалению фиксирующей пластины, сообщает пресс-служба клуба.

В ближайшее время футболист вернётся в расположение московской команды и продолжит восстановление.

Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».

Ротенберг в последний раз выходил на поле 5 декабря 2018 года в четвертьфинальном матче Кубка России с «Рубином». В той встрече Борис получил травму крестообразных связок колена и впоследствии был прооперирован.

Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. За три сезона дважды выиграл Кубок России (сезон-2016/2017, 2018/2019), стал чемпионом страны (сезон-2017/2018) и обладателем национального Суперкубка (2019).

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