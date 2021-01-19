Хаверц — в стартовом составе «Челси» на центральный матч 18-го тура АПЛ с «Лестером»

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Челси» на центральный матч 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Фофана, Джастин, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон, Мэддисон, Барнс, Варди.
Запасные: Уорд, Рикарду, Сёюнджю, Амарти, Томас, Ундер, Чодури, Ихеаначо, Перес.
«Челси»: Э. Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Рюдигер, Чилвел, Маунт, Ковачич, Хаверц, Абрахам, Хадсон-Одои, Пулишич.
Запасные: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Гилмор, Жоржиньо, Зиеш, Вернер.
Впервые с 15 декабря 2020 года в стартовом составе лондонцев выйдет немецкий полузащитник Кай Хаверц.
Подопечные Брендана Роджерса в 18 матчах набрали 35 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Аристократы» (29) — на 8-м месте. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (37).
- 19 января 2021
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