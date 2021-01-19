Малафеева отвезли в больницу с коронавирусом, у него сильно поражены лёгкие

Екатерина Малафеева, супруга бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, сообщила, что мужа везут в больницу из-за заражения коронавирусом.

«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65–70%. Держится температура 38», — сказала супруга экс-футболиста в видео в своём «инстаграме».

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых — четырёхкратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратныйм обладатель Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил об уходе из клуба.