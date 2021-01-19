Роман Ерёменко: надеюсь занять с «Ростовом» место не ниже, чем в прошлом сезоне

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко рассказал о целях на оставшуюся часть сезона Российской Премьер-Лиги.



«Цель, думаю, как и у всех команд, — выиграть все матчи. Так как это очень сложно, надеюсь как минимум занять с „Ростовом“ место как в прошлом сезоне, если не выше», — сказал Ерёменко в интервью пресс-службе ростовской команды.



«Ростов» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. В прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина завершили выступления на 5-м месте в таблице чемпионата России.



Ерёменко выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.