«Кадис» сыграл вничью с «Леванте» и продлил беспроигрышную серию до четырёх матчей

В Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» завершился матч 19-го тура Примеры. «Кадис» на своём поле сыграл вничью с «Леванте», встреча закончилась со счётом 2:2.

В первые 10 минут матча команды обменялись результативными атаками. На 4-й минуте Альберто Переа вывел хозяев вперёд, а на 8-й минуте Рохер Марти восстановил равновесие в счёте. Ещё через три минуты Марти оформил дубль. Вскоре Кала снова сравнял счёт, а дальше он уже не менялся.

«Кадис» продлил беспроигрышную серию в Примере до четырёх матчей. Команда набрала 24 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Леванте» (22) — на 11-м месте.

В следующем туре «Кадис» в гостях встретится с «Севильей», а «Леванте» дома — с «Вальядолидом».