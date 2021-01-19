«Кадис» сыграл вничью с «Леванте» и продлил беспроигрышную серию до четырёх матчей
В Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» завершился матч 19-го тура Примеры. «Кадис» на своём поле сыграл вничью с «Леванте», встреча закончилась со счётом 2:2.
В первые 10 минут матча команды обменялись результативными атаками. На 4-й минуте Альберто Переа вывел хозяев вперёд, а на 8-й минуте Рохер Марти восстановил равновесие в счёте. Ещё через три минуты Марти оформил дубль. Вскоре Кала снова сравнял счёт, а дальше он уже не менялся.
«Кадис» продлил беспроигрышную серию в Примере до четырёх матчей. Команда набрала 24 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Леванте» (22) — на 11-м месте.
В следующем туре «Кадис» в гостях встретится с «Севильей», а «Леванте» дома — с «Вальядолидом».
Испания - Примера. 19-й тур
19 января 2021, вторник. 21:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 2
Леванте
Валенсия
1:0 Переа – 4' 1:1 Марти – 8' 1:2 Марти – 11' 2:2 Кала – 28'
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