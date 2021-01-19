Экс-игрок «Барселоны» возглавил «Аргентинос Хуниорс»
Бывший игрок «Барселоны» Габриэль Милито назначен на пост главного тренера «Аргентинос Хуниорс», сообщается на официальном сайте клуба. Контракт 40-летнего аргентинского специалиста с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.
Последним клубом Милито был «Эстудиантес», который специалист покинул в марте прошлого года. Ранее Милито работал в аргентинском «Индепендьенте» и чилийском «О’Хиггинс».
Во время игровой карьеры Милито выступал за «Индепендьенте», «Реал Сарагоса» и «Барселону». В составе каталонского клуба Милито — чемпион Испании (сезоны 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011), победитель Лиги чемпионов УЕФА (сезоны 2008/2009, 2010/2011), обладатель Кубка (2009) и Суперкубка (2009, 2010) Испании.
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