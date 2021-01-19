Руменнигге считает, что Мюллер и Нойер смогут занять управленческие должности в «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что голкипер команды Мануэль Нойер и форвард Томас Мюллер в будущем могли бы занять управленческие должности в клубе. По окончании 2021 года Румменигге покинет пост, его займёт легендарный вратарь Оливер Кан.

«Настоятельно рекомендовал бы сохранить Мюллера для такой работы. И, конечно, у Мануэля Нойера, нашего капитана, есть все необходимые качества. Оба могли бы пригодиться «Баварии» после завершения карьеры.

Мне в этом году исполняется 66 лет. Нужно быть готовым освобождать дорогу. Да, это расстраивает и в футболе, и в управленческой работе. Но важно, что клуб находится в хорошем состоянии», — цитирует Румменигге Bavarian Football Works со ссылкой на Münchner Merkur/Tz.