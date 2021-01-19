Арсен Венгер прокомментировал уход Месута Озила из «Арсенала»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал уход полузащитника Месута Озила из стана «канониров».



«Озил — человек, которому нужна уютная обстановка. Уверен, что Турция в этом плане подходит ему больше всего. Он может создавать нападающим моменты, нужные для победы в матчах. Если «Фенербахче» научится хорошо использовать это, у них будут хорошие шансы на постоянные победы в чемпионате.



Говоря о Месуте, можно представить оркестр. Он тот, кто играет с мячом в нужное время. Он исключителен в плане выбора момента для паса и в плане креативности передач. С какой бы ситуацией в игре он ни столкнулся, он выбирает правильное решение. Гениальное умение.



Если его физическая форма после индивидуальных тренировок будет в порядке, Озилу потребуется 3-4 игры, чтобы набрать лучшую форму. Он быстро видит свободные зоны соперника, быстро принимает правильное решение и мгновенно оценивает ситуацию на поле. Такое качество в футболе встретишь нечасто.



Скорый трансфер Озила будет самым громким переходом января, потому что в мире футбола сейчас затишье», — цитирует Венгера ESPN.



Месут Озил не был включён в заявку «Арсенала» на матчи АПЛ сезона-2020/2021. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава. 17 января «канониры» и Озил расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Месут Озил: в «Фенербахче» рады трансферу, но исполняется и моя давняя мечта