Луиса Альберто экстренно госпитализировали из-за приступа аппендицита

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто был экстренно госпитализирован с приступом аппендицита, сообщает Corriere dello Sport. Испанец почувствовал сильную боль, после чего его доставили в больницу. Футболист был прооперирован.

Операция прошла без осложнений. Предполагается, что уже в ближайшее время его отпустят домой. Тем не менее ближайшие 7–10 дней он пропустит. Луис Альберто не сможет помочь своей команде в матчах Серии А с «Пармой» и «Сассуоло».

«Лацио» в Серии А одержал три победы подряд. После этой серии римляне набрали 31 очко и поднялись на 7-е место в турнирной таблице.

28-летний полузащитник в сезоне-2020/21 принял участие в 20 матчах во всех турнирах и забил шесть мячей, а также отдал одну результативную передачу.