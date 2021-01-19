Луиса Альберто экстренно госпитализировали из-за приступа аппендицита
Полузащитник «Лацио» Луис Альберто был экстренно госпитализирован с приступом аппендицита, сообщает Corriere dello Sport. Испанец почувствовал сильную боль, после чего его доставили в больницу. Футболист был прооперирован.
Операция прошла без осложнений. Предполагается, что уже в ближайшее время его отпустят домой. Тем не менее ближайшие 7–10 дней он пропустит. Луис Альберто не сможет помочь своей команде в матчах Серии А с «Пармой» и «Сассуоло».
«Лацио» в Серии А одержал три победы подряд. После этой серии римляне набрали 31 очко и поднялись на 7-е место в турнирной таблице.
28-летний полузащитник в сезоне-2020/21 принял участие в 20 матчах во всех турнирах и забил шесть мячей, а также отдал одну результативную передачу.
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