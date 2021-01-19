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«Надежда умирает последней». Флик признался, что хотел бы сохранить Алабу в «Баварии»

«Надежда умирает последней». Флик признался, что хотел бы сохранить Алабу в «Баварии»
Футбол / Германия 0

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о будущем защитника Давида Алабы.

«Трансфер всегда возможен, когда трансферное окно открыто и срок действия контракта истекает. Сейчас я должен признать, что ничего не слышал от него о возможном трансфере. Я хотел бы, чтобы Давид остался. Надежда умирает последней.

Я знаю, в каком направлении ведутся дела, и это означает перемены в команде. Сейчас важно, чтобы Давид был сосредоточен на игре за «Баварию». Для меня он такой же игрок, как и все остальные. Мы должны продолжать работу. В футболе возможно всё, и мы это знаем, а изменения могут поспособствовать развитию команды. Нам придётся подождать и посмотреть, что произойдёт», — приводит слова Флика Goal.com.

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