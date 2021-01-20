Мэддисон перед перерывом увеличивает преимущество «Лестера» в матче с «Челси»

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч 18-го тура английской Пермьер-лиги «Лестер Сити» — «Челси». После первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев.
На 41-й минуте «лисы» увеличили преимущество в счёте. После длинной передачи от центра поля в штрафную «Челси» Джейми Варди в борьбе с защитником синих Антонио Рюдигером не добрался до мяча, но первым на подборе был полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон, который ударом в касание отправил мяч точно в цель.
Видео гола Джеймса Мэддисона в ворота «Челси»
Это уже шестой гол 24-летнего англичанина в сезоне-2020/2021 АПЛ.
Подопечные Брендана Роджерса набрали в 18 матчах 35 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (29) — на 8-м месте. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (37).
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