Как проходят фанатские свадьбы и почему не умеют болеть за сборную России?

Всем привет! Это автор «Чемпа» Евгений Марков. На прошлой неделе вы могли прочитать моё интервью с Резиуаном Мирзовым, а до этого – текст про культ бани в нашем футболе или разговор с женой Валерия Карпина.
Помимо текстов я делаю подкаст «Наш Чемп», в котором обсуждаю с гостями Россию и футбол: без тактических забеганий, зато с новыми историями про болельщиков, культуру, кухню и путешествия. Можете слушать где удобно и когда удобно: по дороге на работе, на беговой дорожке или во время прогулки по парку.
Перед вами – шестой выпуск подкаста, внутри которого вы найдёте обсуждение реформы РПЛ и обаятельного Кубка России, а также изучение феномена боления за сборную страны с баяном и почти без кричалок.
Мой гость – профессиональный ведущий свадеб, болельщик «Спартака» и сборной Михаил Шичков – расскажет, как связана его сфера с футболом, как вёл свадьбы фанатам московских клубов, видел ли в жизни сцены из «Горько», как часто разнимал драки и зачем родственники молодожёнов сбегали со свадеб.
Весёлый разговор про футбол и работу ведущего – приятного прослушивания!
В этом выпуске:
00.00 – всем привет! Коротко о последних новостях РПЛ.
3.00 – наш гость ведёт свадьбы и канал про сборную России.
4.05 – «Реформа РПЛ – это ширма». Говорим про выезды и холодное пиво, вспоминаем сезон-полторашку.
14.50 – Кубок России – очаровательный турнир, который мы теряем.
17.37 – свадьбы и футбол: предложение на стадионе, драки и секреты работы ведущего.
31.27 – конфузы, разводы и реальные сцены из «Горько».
39.13 – феномен боления за сборную (а не клуб) и почему за Россию не умеют болеть.
48.29 – баян на каждом выезде за сборную России!
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