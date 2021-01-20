Интервью Гризманна после поражения в матче за Суперкубок разозлило игроков «Барселоны»
Футболисты «Барселоны» остались недовольны комментариями форварда команды Антуана Гризманна после матча за Суперкубок Испании с «Атлетиком» (2:3, доп. время), сообщает AS. По данным источника, голкипер команды Марк-Андре тер Штеген и защитники «Барсы» восприняли слова Гризманна как явную критику в свой адрес.
После матча французский футболист заявил, что «Барселона» плохо защищалась. Кроме того, нападающий признался, что игрокам не хватило грамотной коммуникации на поле.
В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. В составе «Барселоны» дубль в этом матче оформил Антуан Гризманн. У победителей отличились Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.
Гризманн — о поражении в Суперкубке Испании: мы злимся. Никто не подсказывает друг другу
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