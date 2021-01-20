Жена Малафеева рассказала о состоянии госпитализированного с коронавирусом супруга

Екатерина Малафеева, жена бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, рассказала о состоянии мужа. Ранее экс-голкипер был госпитализирован с коронавирусом.



«У Вячеслава температура держится вторую неделю, и состояние стало ухудшаться. В начале поражение лёгких составляло 15 и 20 процентов, сейчас повреждение 45 и 70. Правда, по состоянию Славы не скажешь, что человек плохо себя чувствует. Кашля нет. Но поставили диагноз — двусторонняя пневмония и коронавирус. Но с таким поражением рекомендуют госпитализацию, в том числе для полного обследования и для того, чтобы принимать дальнейшие действия.



Но в целом состояние Славы как человека, которого я видела 5 минут назад, вполне нормальное. Он ходит, сильной одышки нет. Всё вполне комфортно. Но поскольку состояние ухудшилось за одну неделю, был риск, что оно может ещё ухудшиться, если ничего не предпринимать. В моральном плане держится, он же боец! Будем надеяться, что он очень быстро поправится и вернётся домой целым и невредимым», — приводит слова Екатерины Малафеевой сайт телеканала Матч ТВ.

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