Жена Карпина ответила на претензии, что муж заблокировал переход Кокорина в «Ростов»

Дарья, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, пообщалась с подписчиками в прямом эфире в социальных сетях. Она ответила на вопрос о несостоявшемся переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Ростов». Ранее появились слухи, согласно которым «Спартак» был готов отдать игрока «Ростову», но против этого выступил Карпин.

«Почему Валерий Георгиевич заблокировал трансфер Кокорина? Валерий Георгиевич сам смеялся над этой новостью, потому что она полностью не соответствует действительности. Не было никакого перехода Кокорина», — сказала Дарья.

Кокорин во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту», выступал за «Сочи». Летом срок аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего Александр на правах свободного агента перешёл в «Спартак».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.