Жена Карпина: Валера в сборной России? Не зарекаюсь, всё может быть

Дарья, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, пообщалась с подписчиками в прямом эфире в социальных сетях. Болельщики спросили, не планирует ли Карпин вернуться в «Спартак». Также подписчиков интересовало, не может ли в будущем тренер возглавить сборную России.
«Вернётся ли Георгич в «Спартак»? Георгич пока в «Ростове», а о «Спартаке» речи не идёт. А из «Ростова», уже, наверное, на пенсию. Особый настрой на матчи со «Спартаком»? Валера одинаково хочет обыграть любой клуб. Что, он ЦСКА не хочет обыграть?
Карпин в сборной? Не зарекаюсь, всё может быть», — сказала Дарья.
17 декабря в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице, оттеснив на 3-е место «Спартак». «Ростов» (32) по-прежнему на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ.
- 20 января 2021
-
00:59
-
00:54
-
00:48
-
00:28
-
00:27
-
00:17
-
00:15
-
00:10
-
00:07
- 19 января 2021
-
23:50
-
23:49
-
23:48
-
23:35
-
23:30
-
23:08
-
22:57
-
22:53
-
22:29
-
22:27
-
22:18
-
22:05
-
22:05
-
21:58
-
21:43
-
21:32
-
21:26
-
21:25
-
21:20
-
21:05
-
20:57
-
20:51
-
20:44
-
20:38
-
20:32
-
20:30