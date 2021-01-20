Жена Карпина: Валера в сборной России? Не зарекаюсь, всё может быть

Дарья, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, пообщалась с подписчиками в прямом эфире в социальных сетях. Болельщики спросили, не планирует ли Карпин вернуться в «Спартак». Также подписчиков интересовало, не может ли в будущем тренер возглавить сборную России.

«Вернётся ли Георгич в «Спартак»? Георгич пока в «Ростове», а о «Спартаке» речи не идёт. А из «Ростова», уже, наверное, на пенсию. Особый настрой на матчи со «Спартаком»? Валера одинаково хочет обыграть любой клуб. Что, он ЦСКА не хочет обыграть?

Карпин в сборной? Не зарекаюсь, всё может быть», — сказала Дарья.

17 декабря в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице, оттеснив на 3-е место «Спартак». «Ростов» (32) по-прежнему на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ.