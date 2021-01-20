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«Саутгемптон» победил «Шрусбери Таун» в перенесённом матче Кубка Англии

«Саутгемптон» победил «Шрусбери Таун» в перенесённом матче Кубка Англии
Футбол / Англия 0
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В Саутгемптоне на стадионе «Сент Мэри» состоялся перенесённый матч 3-го Раунда Кубка Англии «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун». Встреча завершилась победой «святых» со счётом 2:0.

Счёт на 16-й минуте матча открыл нападающий «Саутгемптона» Дэн Н'Лундулу. Окончательный результат в самой концовке встречи, на 89-й минуте, установил капитан хозяев Джеймс Уорд-Праус.

Изначально матч 3-го раунда Кубка Англии «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун» должен был состояться 10 января, но из-за вспышки коронавируса в команде гостей, Футбольной ассоциации Англии (FA) пришлось перенести этот матч на 20 января.

«Шрусбери Таун» выступает в Лиге 1, третьем по силе дивизионе английского футбола.

«Саутгемптон» в следующем раунде Кубка Англии встретится с лондонским «Арсеналом». Этот матч должен состояться 23 или 24 января.

Кубок Англии. 1/32 финала
19 января 2021, вторник. 23:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 0
Шрусбери Таун
Шрусбери
1:0 Н'Лундулу – 16'   2:0 Уорд-Праус – 89'
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