«Саутгемптон» победил «Шрусбери Таун» в перенесённом матче Кубка Англии

В Саутгемптоне на стадионе «Сент Мэри» состоялся перенесённый матч 3-го Раунда Кубка Англии «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун». Встреча завершилась победой «святых» со счётом 2:0.



Счёт на 16-й минуте матча открыл нападающий «Саутгемптона» Дэн Н'Лундулу. Окончательный результат в самой концовке встречи, на 89-й минуте, установил капитан хозяев Джеймс Уорд-Праус.



Изначально матч 3-го раунда Кубка Англии «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун» должен был состояться 10 января, но из-за вспышки коронавируса в команде гостей, Футбольной ассоциации Англии (FA) пришлось перенести этот матч на 20 января.



«Шрусбери Таун» выступает в Лиге 1, третьем по силе дивизионе английского футбола.



«Саутгемптон» в следующем раунде Кубка Англии встретится с лондонским «Арсеналом». Этот матч должен состояться 23 или 24 января.