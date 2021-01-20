Голкипер «Ньюпорт Каунти» забил ударом от своих ворот в матче четвёртого дивизиона Англии

Любопытный эпизод произошёл в матче 23-го тура второй английской лиги (четвёртый по рангу дивизион чемпионата страны) «Челтенхэм» — «Ньюпорт Каунти». На 12-й минуте голкипер гостей Том Кинг мощным ударом выбил мяч от своих ворот. В итоге мяч опустился практически в чужой штрафной, а дальше после отскока перелетел через голкипера «Челтенхэма».
Пресс-служба «Ньюпорта», сообщив о голе вратаря, призналась, что не смогла в своём «твиттере» разместить соответствующую гифку, так как не готовила файл с голкипером.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Ньюпорта».
Гол Кинга в итоге победным не стал. В компенсированное время первого тайма Мэтти Блэр сравнял счёт.
«Ньюпорт» занимает второе место в турнирной таблице дивизиона, набрав 40 очков. «Челтенхэм» находится на шестом месте, набрав 37 очков.
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