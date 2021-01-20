Гол с разворота в падении — в видеообзоре матча «Вест Хэм» — «Вест Бромвич»

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 18-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт был открыт в добавленное к первому тайму время. Чешский защитник «молотобойцев» Владимир Цоуфал навесил в штрафную гостей, где нападающий Джаррод Боуэн грудью переправил мяч в ближний угол ворот.
На 51-й минуте полузащитник «Вест Бромвича» Матеус Перейра получил мяч от вингера Камила Гросицки, прорвался к штрафной по левому флангу и от линии штрафной неотразимо пробил под дальнюю штангу.
Победный гол на 66-й минуте с передачи украинского полузащитника «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко забил нападающий Майкл Антонио.
Видеообзор матче «Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»
Подопечные Дэвида Мойеса в 19 матчах набрали 32 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (11) — на предпоследнем, 19-м месте.
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