«Севилья» обыграла «Алавес» и поднялась на четвёртое место в Примере
Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Алавес» принимал «Севилью». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«Севилья» открыла счёт в матче на третьей минуте после точного удара Юссеф Эн-Несири. На 12-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт. Гол в свой актив записал Эдгар Мендес. На 30-й минуте Сусо вновь вывел гостей вперёд и принёс победу своей команде.
Таким образом, «Севилья» поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 33 очка. Команда одержала вторую победу за последние три матча.
«Алавес» в свою очередь находится на 17-м месте, набрав 18 очков. Команда продлила серию поражений до трёх матчей.
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