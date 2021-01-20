«Севилья» обыграла «Алавес» и поднялась на четвёртое место в Примере

Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Алавес» принимал «Севилью». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Севилья» открыла счёт в матче на третьей минуте после точного удара Юссеф Эн-Несири. На 12-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт. Гол в свой актив записал Эдгар Мендес. На 30-й минуте Сусо вновь вывел гостей вперёд и принёс победу своей команде.

Таким образом, «Севилья» поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 33 очка. Команда одержала вторую победу за последние три матча.

«Алавес» в свою очередь находится на 17-м месте, набрав 18 очков. Команда продлила серию поражений до трёх матчей.