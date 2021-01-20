Нападающий «Спартака» Александр Кокорин является главной трансферной целью «Фиорентины», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Сообщается, «Фиорентина» активно изучает возможность усиления линии атаки, и российский нападающий является главной трансферной целью.

Кокорин во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту», выступал за «Сочи». Летом срок аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего Александр на правах свободного агента перешёл в «Спартак». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.