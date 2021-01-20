Александр Кокорин является главной трансферной целью «Фиорентины»
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин является главной трансферной целью «Фиорентины», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Сообщается, «Фиорентина» активно изучает возможность усиления линии атаки, и российский нападающий является главной трансферной целью.
Кокорин во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту», выступал за «Сочи». Летом срок аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего Александр на правах свободного агента перешёл в «Спартак». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
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