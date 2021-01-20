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Энрике Сетьен: «Барселона» ещё не заплатила мне

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен сообщил, что каталонский клуб ещё не выплатил ему компенсацию за досрочное увольнение.

«Барселона» ещё не заплатила мне, мы ждём», — приводит слова Сетьена AS.

Ранее сообщалось, что «Барселона» официально оформила увольнение Сетьена только через месяц после того, как он был освобождён от тренерских обязанностей. Адвокаты Сетьена потребуют от клуба € 4 млн в качестве компенсации.

17 августа пресс-служба «Барселоны» объявила об отставке Энрике Сетьена с поста главного тренера каталонского клуба. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты клуба.

Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив на посту наставника уволенного Эрнесто Вальверде. Под руководством Сетьена каталонский клуб занял второе место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, в котором со счётом 2:8 проиграл мюнхенской «Баварии».