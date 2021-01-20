Криштиану Роналду провёл встречу с президентом «Реала»
Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду провёл встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом, сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV.
Сообщается, что встреча произошла в Турине, на базе «Ювентуса», однако что именно обсуждали стороны на данный момент неизвестно.
Криштиану Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 14 встреч в рамках чемпионата Италии в составе «Ювентуса», в которых отметился 15 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Также на его счету 4 гола в 4 матчах в групповом этапе Лиге чемпионов.
Роналду раздавлен грузом рекорда? Португалец провалил Дерби Италии, как и весь «Ювентус»
Бывшие звёзды «Ювентуса» отбирают золото у туринского клуба.
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
04:45
-
04:17
-
03:59
-
03:33
-
02:54
-
01:51
-
01:34
-
01:22
-
01:15
-
01:06
-
00:59
-
00:54
-
00:48
-
00:28
-
00:27
-
00:17
-
00:15
-
00:10
-
00:07
- 19 января 2021
-
23:50
-
23:49
-
23:48
-
23:35
-
23:30
-
23:08
-
22:57
-
22:53
-
22:29
-
22:27
-
22:18
-
22:05
-
22:05
-
21:58
-
21:43
-
21:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам