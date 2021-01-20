Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду провёл встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом, сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV.

Сообщается, что встреча произошла в Турине, на базе «Ювентуса», однако что именно обсуждали стороны на данный момент неизвестно.

Криштиану Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 14 встреч в рамках чемпионата Италии в составе «Ювентуса», в которых отметился 15 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Также на его счету 4 гола в 4 матчах в групповом этапе Лиге чемпионов.