Верон высказался о возможном переходе Месси в «Интер»

Бывший аргентинский полузащитник Хуан Себастьян Верон, известный по выступлениям за «Сампдорию», «Лацио», «Манчестер Юнайтед» и «Интер», высказался о возможном переезде в Италию своего соотечественника Лионеля Месси, назвав вице-президента миланского клуба Хавьера Санетти ключевым фактором в этом вопросе.
«Я не думаю, что Месси захочет когда-то поехать в Италию. Если он пойдёт на этот шаг, то только из-за Хавьера Санетти, который знает его и попытается поговорить с ним, убедив его снова почувствовать себя важным игроком и представив будущие проекты клуба.
Конечно, в конце концов, это полностью решение Месси. Но если «Интер» захочет сделать попытку, он должен чем-то привлечь и обоять его, к примеру, чем-то покорив его сердце.
Я не знаю, сколько ещё лет Месси хочет играть на этом уровне, но если «Интер» захочет подписать его, то они должны сделать его своим флагманом и дать понять, что они хотят быть на вершине», — цитирует Верона Goal.
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