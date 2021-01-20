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Андрей Шевченко назвал задачу-минимум сборной Украины на Евро-2020

Андрей Шевченко назвал задачу-минимум сборной Украины на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о задаче национальной команды на предстоящем чемпионате Европы, а также выразил надежду, что болельщики в скором времени вернутся не трибуны.

«Задача-минимум – выход из группы. У нас хороший, молодой состав. Если мы будем готовы хорошо, игроки будут в тонусе, без травм – это нам по силам. А дальше всё будет зависеть от нашей готовности.

Мы соскучились по болельщикам, очень ждём и надеемся, что в этом году они вернутся на стадионы. Нам нужна поддержка и в квалификации чемпионата мира, и на Евро. Жду возвращения зрителей на стадион. Всем удачи и здоровья», — цитирует Шевченко ua.tribuna.com со ссылкой на «Футбол 1/2/3».

Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год. Сборной Украине на групповом этапе турнира будут противостоять Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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