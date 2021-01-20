Андрей Шевченко назвал задачу-минимум сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о задаче национальной команды на предстоящем чемпионате Европы, а также выразил надежду, что болельщики в скором времени вернутся не трибуны.
«Задача-минимум – выход из группы. У нас хороший, молодой состав. Если мы будем готовы хорошо, игроки будут в тонусе, без травм – это нам по силам. А дальше всё будет зависеть от нашей готовности.
Мы соскучились по болельщикам, очень ждём и надеемся, что в этом году они вернутся на стадионы. Нам нужна поддержка и в квалификации чемпионата мира, и на Евро. Жду возвращения зрителей на стадион. Всем удачи и здоровья», — цитирует Шевченко ua.tribuna.com со ссылкой на «Футбол 1/2/3».
Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год. Сборной Украине на групповом этапе турнира будут противостоять Нидерланды, Австрия и Северная Македония.
- 20 января 2021
-
09:57
-
09:50
-
09:33
-
09:31
-
08:53
-
08:30
-
07:54
-
04:45
-
04:17
-
03:59
-
03:33
-
02:54
-
01:51
-
01:34
-
01:22
-
01:15
-
01:06
-
00:59
-
00:54
-
00:48
-
00:28
-
00:27
-
00:17
-
00:15
-
00:10
-
00:07
- 19 января 2021
-
23:50
-
23:49
-
23:48
-
23:35
-
23:30
-
23:08
-
22:57
-
22:53
-
22:29