«Тоттенхэм» вновь нацелился на Дэнни Ингса

«Тоттенхэм Хотспур» определился с целью для усиления атаки на летнее трансферное окно, сообщает Eurosport.



По информации источника, «шпоры» вновь попытаются приобрести нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, которого хотели заполучить ещё прошлым летом. Тогда выбор в итоге пал на Карлоса Винисиуса из «Бенфики», поскольку англичанин не хотел покидать свою команду.



Однако сейчас Ингс задумался о своём будущем, и в «Саутгемптоне» сомневаются, что он станет продлевать действующий контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Отмечается, что в «Тоттенхэме» считают Дэнни идеальным усилением атаки.



Ингс перешёл в «Саутгемптон» в 2018 году из «Ливерпуля». В ходе своей карьеры также выступал за «Бёрнли» и «Борнмут». В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 13 матчей в английской Премьер-лиге, забил 7 голов (2 – с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

Видео гола Ингса в ворота «Ливерпуля»: