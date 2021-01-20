Бородюк – о решении Тедеско не продлевать контракт: игрокам «Спартака» абсолютно всё равно

Бывший тренер «Торпедо» и сборной России Александр Бородюк прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско покинуть клуб по истечении контракта летом.



«На мой взгляд, футболистам сейчас абсолютно всё равно. Они, наверное, в основном реагируют на себя, как они будут играть. Что касается тренера, то есть несколько вариантов. С одной стороны, он абсолютно правильно сделал, что заявил о своём решении. Если он скажет: «Ребята у меня ничего не получилось, я вас предупреждал», то это уже вопрос к руководству. А если у него получится, то он скажет: если вы хотите, чтобы я остался, я заработал — делайте мне гораздо лучшую весну. В этом плане он абсолютно правильно поступил», — сказал Бородюк в эфире «Матч ТВ».



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

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