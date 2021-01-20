Игорь Шалимов: «Аталанта» — идеальная команда для Миранчука. Ему нужно время

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о выступлении российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».



«Не стоит забывать, что Миранчук приехал в Италию с травмой и не мог тренироваться в полную силу. Думаю, это сказывается. У «Аталанты» команда сыгранная, изменений больших не было. Сейчас вот только Гомес уходит из-за конфликта с тренером, а так все лидеры остались. Да, Миранчуку сложно пробиться в стартовый состав, хотя в тех матчах, в которых он выходит, неплохо себя проявляет. Появился во встрече Лиги чемпионов — забил, выпустили на замену с «Интером» — он снова отличился, недавно поразил ворота «Кальяри» в Кубке. Когда у Лёши есть шанс, он делает то, что умеет. Просто у него очень серьёзная конкуренция.



Ему надо пробиться в стартовый состав, завоевать в нём место. Это нормальная ситуация, шумихи поднимать не стоит. Вот если бы Миранчук приехал в хорошей форме, без травмы, возможно, он бы больше играл. Плюс, если я не ошибаюсь, он ведь ещё и переболел коронавирусом. Он только-только восстановился после травмы и снова вылетел на пару недель. Лёша в сложной ситуации, но вот так вот сложилось. При этом я всё равно считаю, что он был прав, переехав в Италию. Ему нужно время.



«Аталанта» — идеальная для него команда. Ему никуда не надо уходить, впереди ещё много матчей. Да и кто знает, может, тот же Малиновский или Иличич получит травму, бывают дисквалификации, ещё какие-то моменты. Если бы «Аталанта» отдала Лёшу в аренду в условный «Кротоне» или «Дженоа», он бы вообще зачах. А так у него есть хорошие шансы заиграть в очень сильном клубе», — цитирует Шалимова «Российская газета».

Шалимов: Миранчуку нужно держать себя в форме, стиснуть зубы и терпеть