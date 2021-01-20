Гончаренко: восстановление Фукса идёт быстрее, чем предполагалось. Может, нужен месяц-два

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о восстановлении защитника Бруно Фукса после травмы.
«Из того, что мы сейчас видим, у него гораздо быстрее идёт восстановление, чем предполагалось, поэтому надо увидеть его как можно быстрее в тренировочном процессе. Но это всё равно процесс не длинный. Может быть, это месяц-два, будем смотреть по обстоятельствам», — сказал Гончаренко в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
В середине января сообщалось, что Фукс вновь получил травму и выбыл на несколько месяцев. Ранее, в августе прошлого года, бразилец травмировался в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0). У футболиста было выявлено повреждение мягких тканей правого бедра. С тех пор он на поле не выходил.
21-летний Фукс является воспитанником «Интернасьонала». Защитник перешёл в ЦСКА прошлым летом. Сумма трансфера составила € 8 млн. Игрок подписал с московским клубом контракт до 2025 года.
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