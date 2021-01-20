«Интеру» предложили арендовать у «Ливерпуля» Дивока Ориги
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По его информации, услуги 25-летнего бельгийского футболиста предложили миланскому «Интеру» на правах аренды. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» интересуются Дивоком.
Ориги перешёл в «Ливерпуль» в 2014 году из «Лилля», после чего провёл во Франции ещё один год на правах аренды. Впоследствии уходил за игровой практикой в «Вольфсбург». С мерсисайдцами форвард стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В нынешнем сезоне Ориги провёл лишь 4 матча в английской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.
Видео последнего на данный момент гола Ориги в АПЛ:
«Вулверхэмптон» отказался от идеи подписания Жиру и Ориги
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
11:21
-
11:06
-
11:01
-
10:51
-
10:30
-
10:19
-
10:16
-
09:57
-
09:50
-
09:33
-
09:31
-
08:53
-
08:30
-
07:54
-
04:45
-
04:17
-
03:59
-
03:33
-
02:54
-
01:51
-
01:34
-
01:22
-
01:15
-
01:06
-
00:59
-
00:54
-
00:48
-
00:28
-
00:27
-
00:17
-
00:15
-
00:10
-
00:07
- 19 января 2021
-
23:50
-
23:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам