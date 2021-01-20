«Интеру» предложили арендовать у «Ливерпуля» Дивока Ориги

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



По его информации, услуги 25-летнего бельгийского футболиста предложили миланскому «Интеру» на правах аренды. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» интересуются Дивоком.



Ориги перешёл в «Ливерпуль» в 2014 году из «Лилля», после чего провёл во Франции ещё один год на правах аренды. Впоследствии уходил за игровой практикой в «Вольфсбург». С мерсисайдцами форвард стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.



В нынешнем сезоне Ориги провёл лишь 4 матча в английской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

Видео последнего на данный момент гола Ориги в АПЛ: