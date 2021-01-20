«Во Франции тяжело играть. А что, в России легко выступать?» Шалимов – о Головине

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о положении российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
«Человек пропустил четыре месяца из-за серьёзной травмы. А вообще футбол в наше время — это то, что сегодня. Когда Головин только приехал, «Монако» выступал в Лиге чемпионов. Затем случился провал, борьба за выживание, постоянная смена тренеров. В такой ситуации сложно говорить о какой-то стабильности. Сейчас у них, я так вижу, более-менее всё стабильно. Команда идёт наверху, Ковач спокойно работает. Саша только вернулся после травмы, ему надо набирать форму, а там дальше посмотрим.
Мне странно слышать порой от иностранцев из наших клубов, за которых заплатили € 20 миллионов и у которых большая зарплата, о том, что российский чемпионат не того уровня. Будь я на их месте, я бы таких вещей не говорил. Да, во Франции тяжело играть, впрочем, как и везде. А что, в России легко выступать? У нас чемпионат тяжёлый, да и вообще футбол — тяжёлая игра. Тут многое зависит от того, как ты всё выстраиваешь. Для этого и нужны тренеры. Один стиль игры тебе не подходит, ты мучаешься, а при другом получаешь удовольствие. Что касается Головина, то, может, в Премьер-лиге ему было легче, чем во Франции», — цитирует Шалимова «Российская газета».
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