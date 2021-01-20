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Вячеслав Малафеев рассказал о самочувствии после заболевания коронавирусом

Вячеслав Малафеев рассказал о самочувствии после заболевания коронавирусом
Футбол / РПЛ 0
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о самочувствии после заболевания коронавирусом. Ранее экс-голкипер был госпитализирован с поражением лёгких.

«Я благодарю супругу и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей. В целом всё хорошо. Не раз побеждали. Уверен, что победим и сейчас! Ещё раз спасибо вам за тёплые слова. Следите за здоровьем, берегите себя и близких», — написал Малафеев в своём «инстаграме».

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых — четырёхкратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратныйм обладатель Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил об уходе из клуба.

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