Сергей Семак сделал прививку от коронавируса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак привился от коронавируса. Об этом сообщила его жена Анна, отвечая на вопросы подписчиков.



«Вакцинировался ли муж от ковида? Да, он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой», — написала Анна в своём «инстаграме».



Ранее стало известно, что у двоих футболистов «Зенита» — вратаря Андрея Лунёва и нападающего Артёма Дзюбы — положительные тесты на коронавирус. Из-за этого они не полетели на сборы с командой и присоединятся к партнёрам позднее.



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Спартак» (35) замыкает тройку лидеров чемпионата. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

Главные задачи на зиму-2021. «Зенит» Что нужно сделать клубу из Санкт-Петербурга, чтобы стать сильнее и начать греметь не только в РПЛ, но и на международной арене?