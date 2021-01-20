Ловрен рассказал, в чём Ракицкий сильнее Ван Дейка

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, в чём его одноклубник Ярослав Ракицкий сильнее игрока «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка.



«У Яры? У него просто изумительная левая нога. Изумительная. Думаю, что даже правая нога Вирджила не сравнится с левой Яры. Честно, правда. Очень сложно найти игрока с такой техникой левой ноги. У Яры изумительная левая. Мы с Ракицким понимаем друг друга», — цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Спартак» (35) замыкает тройку лидеров чемпионата. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

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