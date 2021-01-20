Жена Семака: раздражает следование мужа установленным правилам

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о раздражающей черте мужа, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме».
«Как бороться с тем, что муж раздражает? У меня тоже такое бывает. Раздражает, например, следование Сергея установленным правилам – чётко, слово в слово по букве закона (я имею в виду ношение маски, с учётом того, что у него прививка). В такие моменты вспоминаю, что потенциально может раздражать его во мне, и успокаиваюсь», — написала Анна.
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Спартак» (35) замыкает тройку лидеров чемпионата. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.
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