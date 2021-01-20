В «Спартаке» сообщили о переговорах с «Фиорентиной» по Александру Кокорину

Московский «Спартак» ведёт переговоры с «Фиорентиной» по нападающему Александру Кокорину. Об этом сообщил глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.



«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».



Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Кокорин является главной трансферной целью «Фиорентины».



Во второй половине прошлого сезона Александр, права на которого на тот момент принадлежали «Зениту», выступал за «Сочи». Летом срок аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего он на правах свободного агента перешёл в «Спартак». Договор 29-летнего игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.



В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал результативную передачу.

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