Ловрен рассказал, что стало для него самым большим разочарованием за время игры в «Зените»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что стало для него самым большим разочарованием за время игры в клубе из Санкт-Петербурга.
«Конечно, первое место в таблице — это хорошо, но отрыв в четыре очка — ничто, поэтому нам нужно продолжать побеждать. Что касается европейской кампании, то я не могу понять, как так вышло. Я уверен, что мы могли добиться большего, что мы могли выйти из группы. Я чувствую это.
Причины… В каких-то ситуациях нам просто не повезло, в каких-то мы слишком легко позволили сопернику забить, допустили глупые ошибки. Мы снова возвращаемся к тому, о чём я всё время говорю: нельзя выкладываться на 95 процентов — только на все сто. Что бы я изменил в этом сезоне? Не знаю, возможно, наш первый матч в Лиге чемпионов против «Брюгге». Думаю, это было самое большое разочарование», — цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Спартак» (35) замыкает тройку лидеров чемпионата. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.
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