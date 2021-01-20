«Фиорентина» согласовала переход Кокорина примерно за € 5 млн. Игроку дали сутки на ответ

«Спартак» и «Фиорентина» достигли принципиальной договорённости по трансферу нападающего Александра Кокорина, утверждает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Клубы уже согласовали детали, и судьба перехода зависит от самого Кокорина. «Фиалки» дали футболисту 24 часа на принятие решения. Если ответа не последует, они переключатся на альтернативный вариант.
Отмечается, что «Спартак» ведёт переговоры с «Фиорентиной» напрямую, поскольку так захотели владельцы московского клуба.
По условиям контракта со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн в год. «Фиорентина» предлагает ему около € 1,7 млн.
Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
- 20 января 2021
-
14:42
-
14:41
-
14:24
-
14:12
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:54
-
13:47
-
13:24
-
12:57
-
12:50
-
12:43
-
12:39
-
12:36
-
12:18
-
12:14
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:58
-
11:21
-
11:06
-
11:01
-
10:51
-
10:30
-
10:19
-
10:16
-
09:57
-
09:50
-
09:33
-
09:31
-
08:53
-
08:30
-
07:54