«Фиорентина» согласовала переход Кокорина примерно за € 5 млн. Игроку дали сутки на ответ

«Спартак» и «Фиорентина» достигли принципиальной договорённости по трансферу нападающего Александра Кокорина, утверждает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.



Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Клубы уже согласовали детали, и судьба перехода зависит от самого Кокорина. «Фиалки» дали футболисту 24 часа на принятие решения. Если ответа не последует, они переключатся на альтернативный вариант.



Отмечается, что «Спартак» ведёт переговоры с «Фиорентиной» напрямую, поскольку так захотели владельцы московского клуба.



По условиям контракта со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн в год. «Фиорентина» предлагает ему около € 1,7 млн.



Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

В «Спартаке» сообщили о переговорах с «Фиорентиной» по Александру Кокорину