Определился заключительный соперник «Зенита» в программе предсезонной подготовки

12 февраля «Зенит» встретится в Дубае с армянским «Пюником», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.



«Зенит» отправился в Дубай, где проходит первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус. Планируется, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а затем, после небольшой паузы, проведёт второй сбор там же — с 31 января по 12 февраля.



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Спартак» (35) замыкает тройку лидеров чемпионата. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

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