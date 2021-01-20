Определился заключительный соперник «Зенита» в программе предсезонной подготовки

12 февраля «Зенит» встретится в Дубае с армянским «Пюником», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
«Зенит» отправился в Дубай, где проходит первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус. Планируется, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а затем, после небольшой паузы, проведёт второй сбор там же — с 31 января по 12 февраля.
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Спартак» (35) замыкает тройку лидеров чемпионата. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.
- 20 января 2021
-
14:42
-
14:41
-
14:24
-
14:12
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:54
-
13:47
-
13:24
-
12:57
-
12:50
-
12:43
-
12:39
-
12:36
-
12:18
-
12:14
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:58
-
11:21
-
11:06
-
11:01
-
10:51
-
10:30
-
10:19
-
10:16
-
09:57
-
09:50
-
09:33
-
09:31
-
08:53
-
08:30
-
07:54