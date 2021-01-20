УЕФА объявил команду года

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал итоговый состав символической сборной из лучших футболистов 2020 года.
В команду года вошли сразу пятеро игроков, выигравших в прошлом сезоне требл с «Баварией». В составе оказались представлены все пять ведущих европейских лиг.
Команда года: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»).
Напомним, изначально в список претендентов на попадание в команду года вошли 50 футболистов. 11 лучших игроков были определены в голосовании на сайте УЕФА.
- 20 января 2021
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