Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

УЕФА объявил команду года

УЕФА объявил команду года
Футбол / Англия 0

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал итоговый состав символической сборной из лучших футболистов 2020 года.

В команду года вошли сразу пятеро игроков, выигравших в прошлом сезоне требл с «Баварией». В составе оказались представлены все пять ведущих европейских лиг.

Команда года: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Напомним, изначально в список претендентов на попадание в команду года вошли 50 футболистов. 11 лучших игроков были определены в голосовании на сайте УЕФА.

10 самых результативных футболистов 2020 года. Месси и Салаха нет даже в первой пятёрке!
Зато Криштиану и в 35 в потрясающей форме.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021