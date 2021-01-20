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«Фиорентина» предлагает Александру Кокорину контракт на три года

«Фиорентина» предлагает Александру Кокорину контракт на три года
Футбол / РПЛ 0
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«Фиорентина» предлагает Александру Кокорину контракт на три года, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Кокорин является главной трансферной целью «Фиорентины».

Во второй половине прошлого сезона Александр, права на которого на тот момент принадлежали «Зениту», выступал за «Сочи». Летом срок аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего он на правах свободного агента перешёл в «Спартак». Договор 29-летнего игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года. По условиям контракта со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн в год.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал результативную передачу.

«Фиорентина» согласовала переход Кокорина примерно за € 5 млн. Игроку дали сутки на ответ
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