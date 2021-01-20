«Химки» упустили победу в матче с болгарской командой
«Химки» сыграли вничью с болгарской командой «Септември» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.
В составе подмосковного коллектива гол на 23-й минуте забил полузащитник Павел Могилевец, реализовав пенальти. Команда из Софии ушла от поражения в концовке матча, на 82-й минуте, также благодаря одиннадцатиметровому удару.
«Химки» набрали 25 очков в 19 турах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета подопечных Игоря Черевченко отделяют 12 очков, от зоны стыковых матчей — 11. В первом матче после зимнего перерыва команда сыграет с «Уфой». Встреча пройдёт в Химках на стадионе «Арена Химки» 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
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