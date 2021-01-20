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«Химки» упустили победу в матче с болгарской командой

«Химки» упустили победу в матче с болгарской командой
Футбол / РПЛ 0

«Химки» сыграли вничью с болгарской командой «Септември» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе подмосковного коллектива гол на 23-й минуте забил полузащитник Павел Могилевец, реализовав пенальти. Команда из Софии ушла от поражения в концовке матча, на 82-й минуте, также благодаря одиннадцатиметровому удару.

«Химки» набрали 25 очков в 19 турах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета подопечных Игоря Черевченко отделяют 12 очков, от зоны стыковых матчей — 11. В первом матче после зимнего перерыва команда сыграет с «Уфой». Встреча пройдёт в Химках на стадионе «Арена Химки» 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 января 2021, среда. 11:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
1 : 1
Септември
София, Болгария
1:0 Могилевец – 23' (пен)   1:1 – 82' (пен)
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