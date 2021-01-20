Канчельскис выразил готовность помочь Кокорину в случае перехода форварда в «Фиорентину»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».



«Считаю, что ему точно нужно уехать в Италию, но здесь всё будет упираться в зарплату: такие деньги, как в «Спартаке», ему там не заплатят в данный момент. Естественно, всё будет зависеть от него, но я бы на его месте начал всё с нуля после его ситуации и попробовал восстановиться как футболист. Он хороший игрок, но попал в такую передрягу, поэтому нужно сейчас реабилитироваться, и вот она возможность.



Флоренция — прекрасный город, все друг друга знают, болельщики очень гостеприимные, справедливые, они точно будут носить его на руках, если будет хорошо себя показывать. Но надо быть готовым к тому, что они могут и «задушить», если он будет плохо себя вести как человек.



Выучить язык не будет проблемой для Саши, просто надо постараться не пользоваться услугами переводчика, а сразу самому разговаривать. Я в раздевалке находился без переводчика и через полгода уже давал интервью на итальянском, поэтому тут надо просто больше находиться в среде одному.



В «Фиорентине» он сейчас может стать помощником, главное, чтобы голова на плечи встала и все мысли были только о футболе. А так, я со своей стороны ему помогу, если он обратится за советами. Друзья, знакомые там остались, так что по-человечески помогут, подскажут что-то», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Александр Кокорин заинтересован в переходе в «Фиорентину»