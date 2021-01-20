Куадрадо излечился от коронавируса и сможет помочь «Ювентусу» в матче за Суперкубок Италии
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо излечился от коронавируса, сообщает пресс-служба туринского клуба.
32-летний футболист прошёл два теста, которые не выявили у него инфекции. Сегодня он присоединится к партнёрам по команде и будет включён в состав «бьянконери» на матч за Суперкубок Италии с «Наполи».
О заражении Куадрадо коронавирусом стало известно 5 января. До него инфекцию выявили у защитника Алекса Сандро. На следующий день «Ювентус» на выезде победил «Милан» в матче итальянской Серии А со счётом 3:1.
Матч «Ювентус» – «Наполи» состоится сегодня, 20 января, на стадионе «Мапей» в Реджо-нель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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