Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Комитет по этике РФС вынес Юрану штраф за высказывание про возраст Урунова

Комитет по этике РФС вынес Юрану штраф за высказывание про возраст Урунова
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Комитет по этике РФС вынес штраф главному тренеру «СКА-Хабаровск» Сергею Юрану за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остана Урунова в размере 250 тыс. рублей. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Напомним, специалист сказал, что паспорт хавбека «переписан».

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.

«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

Созин — о высказывании Юрана: это читала вся страна, на кону имидж РФС
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021